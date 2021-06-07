Титул международного гроссмейстера среди мужчин: Жансая Абдумалик поделилась ощущениями после победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик, впервые в истории страны завоевавшая титул международного гроссмейстера среди мужчин, поделилась ощущениями после победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Естественно я очень сильно радовалась, потому что долго шла к этому, последнюю норму мужского гроссмейстера выполнила в 2018 году. В целом после пандемии, когда долго не играли, было очень круто выехать на такой уровень, сыграть с одиннадцатью лучшими шахматистами мира, так здорово выступить», - поделилась Жансая Абдумалик.

В ходе пресс-конференции в СЦК шахматистка рассказала о предстоящем турнире.

«Следующий турнир планирую сыграть на чемпионате мира, который пройдет в июле в Сочи», - добавила Жансая Абдумалик.