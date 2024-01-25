Тысячу опор освещения установят в Караганде в этом году

Вопрос с освещением социальных объектов и общественных мест решат в Караганде в этом году. Аким города Мейрам Кожухов доложил главе региона, что в планах в этом году установить тысячу опор освещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Для себя ставим цель в этом году – установить тысячу опор освещения. Все подъезды к школам, больницам, социально значимым объектам. Центр города у нас освещён, возьмёмся за отдалённые посёлки, – сказал аким города.

Мейрам Кожухов также рассказал о дальнейшем благоустройстве областного центра.

Продолжится реконструкция тротуаров на проспекте Бухар-жырау. Комфортную пешеходную зону начнут обустраивать и на проспекте Назарбаева.

Фото: пресс-служба акимата Караганды

На Юго-Востоке планируют строительство сквера Сарыарка и аллеи Алаш. Будут обустраивать скверы и в районе Алихана Бокейхана: на улице Сталелитейной, имени Байжанова – в районе ЖБИ, имени Кузембаева, «Ғасыр», а также перед школой № 32 в Пришахтинске.

Новое общественное пространство появится на улице Архитектурной. Благоустроят территорию перед ДК Нового Майкудука. В будущем здесь установят памятник Алихану Бокейхану.

В этом году начнут приводит в порядок площадь перед театром Станиславского.

Фото: пресс-служба акимата Караганды

Проектом предусмотрена реконструкция лестниц и подпорных стен, обустройство зон отдыха, замена остановочного павильона.

Также благоустроят площадь перед памятником Аппаку Байжанову.

Фото: пресс-служба акимата Караганды

В парке Победы установят памятный знак, посвящённый ветеранам боевых действий на таджико-афганской границе.