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    21:56, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Тысячу опор освещения установят в Караганде в этом году

    освещение
    Фото: пресс-служба акимата Караганды

    Вопрос с освещением социальных объектов и общественных мест решат в Караганде в этом году. Аким города Мейрам Кожухов доложил главе региона, что в планах в этом году установить тысячу опор освещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Для себя ставим цель в этом году – установить тысячу опор освещения. Все подъезды к школам, больницам, социально значимым объектам. Центр города у нас освещён, возьмёмся за отдалённые посёлки, – сказал аким города.

    Мейрам Кожухов также рассказал о дальнейшем благоустройстве областного центра.

    Продолжится реконструкция тротуаров на проспекте Бухар-жырау. Комфортную пешеходную зону начнут обустраивать и на проспекте Назарбаева.

    благоустройство
    Фото: пресс-служба акимата Караганды

    На Юго-Востоке планируют строительство сквера Сарыарка и аллеи Алаш. Будут обустраивать скверы и в районе Алихана Бокейхана: на улице Сталелитейной, имени Байжанова – в районе ЖБИ, имени Кузембаева, «Ғасыр», а также перед школой № 32 в Пришахтинске.

    Новое общественное пространство появится на улице Архитектурной. Благоустроят территорию перед ДК Нового Майкудука. В будущем здесь установят памятник Алихану Бокейхану.

    В этом году начнут приводит в порядок площадь перед театром Станиславского.

    благоустройство
    Фото: пресс-служба акимата Караганды

    Проектом предусмотрена реконструкция лестниц и подпорных стен, обустройство зон отдыха, замена остановочного павильона.

    Также благоустроят площадь перед памятником Аппаку Байжанову.

    благоустройство
    Фото: пресс-служба акимата Караганды

    В парке Победы установят памятный знак, посвящённый ветеранам боевых действий на таджико-афганской границе.

    благоустройство
    Фото: пресс-служба акимата Караганды

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Акимат Карагандинская область Караганда Благоустройство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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