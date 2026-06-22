Тысячи заброшенных дач, пожары и кражи: что стало с садоводствами Павлодара

В Павлодаре из почти 44 тыс. дачных участков лишь треть действующие. Те, кто все же содержит свои 6 соток, считают, что в зримом будущем садоводства вовсе могут исчезнуть, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пенсионерка Людмила Смирнова выращивает овощи и фрукты на даче с 60-х годов. Не смотря на свои 74 года она и сейчас чуть ли не каждый день ходит на 6 соток. Говорит, по-другому уже не может. Хотя прекрасно понимает, что нужно такое увлечение далеко не всем, особенно молодежи. При этом, для нее дача еще и способ себя же прокормить.

— Каждый год делаю засолку. Я пенсионерка, у меня пенсия минимальная, всего лишь 110 тысяч тенге. Если купить помидоры или огурцы на рынке, заплатить придется 1500 тысяч за килограмм. Я не могу купить это. Поэтому выращиваю всего по чуть-чуть сама и на зиму свое есть, — говорит дачница Людмила Смирнова.

Фото: Артём Викторов/ Kazinform

Пенсионерка при этом отмечает, что понимает почему мало кто хочет заниматься дачами. Во-первых, нужно на это много времени и физического труда. Во-вторых, за все платить. За перегной Людмила Николаева отдала в этом году 40 тысяч тенге. Нужно покупать саженцы, семена. Платить за проезд и самое главное членский взнос, который тоже из года в год растет. За сезон расходуется 150-200 тысяч тенге.

Однако нужно не только вырастить урожай — надо его еще и сохранить. Но крадут инвентарь, скручивают краны и уносят с грядок, порой, все.

— Охрана не обязана охранять наше личное имущество, но периодически пропадает инструмент. В большинстве садоводств, наверное, это происходит. Потом у нас относительно высокие сборы по Павлодару. Если учесть, что у нас небольшие участки, сегодня взнос составляет 34 тысячи. Это целевой взнос и дополнительно сдают люди по 10 тысяч на замену трубопровода, — говорит другая дачница Инна Коханова.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

По информации акимата Павлодара, в среднем за одну сотку дачники платят 7700 тенге. В 17 садоводствах города есть почти 44000 участков, а вот действующих из них лишь 17000.

— Наибольшая доля неиспользуемых дачных участков по результатам инвентаризации наблюдается в садоводствах «Восточный», «Фрегат-1», «Берёзка» и «Надежда». Согласно статье 242 Гражданского кодекса Республики Казахстан, бесхозяйный дачный участок может быть передан в коммунальную собственность. Для этого участок принимается на учет как бесхозяйное имущество, а по истечении одного года местный исполнительный орган вправе обратиться в суд с требованием о признании его коммунальной собственностью, — ответили в акимате города Павлодара.

Заброшенные участки превращаются в заросли и места, где обитают лица без определенного места жительства. Они то и идут впоследствии на кражи, иногда из-за них случаются и крупные пожары.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

— На сегодняшний день на учет как бесхозяйное имущество поставлено 4783 дачных участков. В государственную собственность возвращено 807 дачных участков. Работа по данному направлению продолжается и находится на постоянном контроле, — добавили в акимате Павлодара.

Дачники, которые все же еще остаются на своих 6 сотках говорят, что заинтересованы в том, чтобы у них все больше появлялись соседи. Просят, при этом, со стороны чиновников оказать в этом вопросе помощь. Провести полностью инвентаризацию участков, начать выдавать пустующие земли в кооперативах всем желающим. Ведь именно так когда-то и зародились садоводства вокруг Павлодара. Люди считают, если дачи станут своего рода загородными местами отдыха, то такие проблемы, как кражи и пожары сами собой исчезнут.