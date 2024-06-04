Тысячи карагандинцев одновременно исполнили гимн Казахстана

В честь празднования Дня государственных символов в Караганде свыше 3 тыс. человек исполнили гимн Республики Казахстан. В рамках празднования так же десятки мотоциклистов и велосипедистов приняли участие в мото-велопробеге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В День государственных символов на площади перед Флагштоком города Караганды состоялся областной патриотический форум «Туған жерім - Қазақстаным!».

Форум начался с единовременного исполнения Государственного гимна Республики Казахстан. В необычном челлендже приняли участие 3790 человек. Среди них были студенты, волонтеры, госслужащие и жители города. Это событие свидетельствует о единстве и любви к своей Родине.

Состоялся парад флагов. В числе знаменосцев были воспитанники Карагандинской школы «Жас улан» им. Т. Бегельдинова.

- День государственных символов занимает особое место в наших сердцах, ведь символы нашего государства – это не просто атрибуты, это олицетворение нашей истории, культуры и единства. Флаг, Герб и Гимн Казахстана стали узнаваемыми по всему миру, что вызывает чувство гордости за свою страну. Я рад видеть здесь молодых людей. Наша задача – воспитать у молодёжи чувство патриотизма и гордость за принадлежность к нашей стране, её богатую историю и великих личностей, - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

На форуме вручили благодарственные письма за вклад в развитие патриотического воспитания граждан, профессиональные успехи, активную гражданскую позицию.

- Государственные символы - это, прежде всего, символы нашей независимости. Наши усилия направлены на воспитание молодежи с патриотическим духом. И сегодняшнее мероприятие как раз направлено на это, - сказал заместитель акима Карагандинской области Ерлан Кусаин.

Так же в этот день от площади стартовал праздничный авто-, мото- и велопробег, посвящённый Дню государственных символов РК. В нем приняли участие 60 велосипедистов и 100 мотоциклистов. Отрыл его заслуженный тренер РК почетный гражданин Карагандинской области Валерий Громов.

- Сегодня торжественный день. Замечательно, что здесь собралась элита нашей молодёжи. Молодым людям предстоит строить новый Казахстан. В каждом из нас в первую очередь должно быть чувство патриотизма. Рука моментально тянется к сердцу, когда звучит гимн. Когда едины, мы непобедимы! – сказал Валерий Громов.

По всей области проходят праздничные торжества: патриотические акции, челленджи, авто- и велопробеги, концерты. Государственный флаг жители размещают на балконах своих квартир. А на улицах раздают флажки и стикеры с государственной символикой. В Актогайском районе состоялось открытие флагштока.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform