Тысячи бутылок нелегального алкоголя изъяли в Караганде

На одном из рынков Караганды торговали неизвестным алкоголем. Департамент госдоходов изъял из оборота нелегальную продукцию на 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

19 сентября Департаментом государственных доходов по Карагандинской области проведены очередные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению оборота нелегальной алкогольной продукции.

- В ходе проверок на территории одного из рынков города Караганды пресечена деятельность лиц, занимавшихся реализацией нелегального алкоголя. В результате из незаконного оборота изъято 1079 бутылок алкогольной продукции различных наименований с учетно-контрольными марками неустановленного образца, а также 355 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более 2 млн тенге, - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

По всем фактам возбуждены административные производства, материалы переданы в суд для рассмотрения. Нарушителям грозит крупный штраф с конфискацией изъятых товаров и лишением лицензии на реализацию алкогольной продукции.