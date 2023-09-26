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    23:00, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тысячи бутылок нелегального алкоголя изъяли в Караганде

    Комитет государственных доходов МФ РК
    Фото: Комитет государственных доходов МФ РК

    На одном из рынков Караганды торговали неизвестным алкоголем. Департамент госдоходов изъял из оборота нелегальную продукцию на 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

    19 сентября Департаментом государственных доходов по Карагандинской области проведены очередные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению оборота нелегальной алкогольной продукции.

    - В ходе проверок на территории одного из рынков города Караганды пресечена деятельность лиц, занимавшихся реализацией нелегального алкоголя. В результате из незаконного оборота изъято 1079 бутылок алкогольной продукции различных наименований с учетно-контрольными марками неустановленного образца, а также 355 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более 2 млн тенге, - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

    По всем фактам возбуждены административные производства, материалы переданы в суд для рассмотрения. Нарушителям грозит крупный штраф с конфискацией изъятых товаров и лишением лицензии на реализацию алкогольной продукции.

    Теги:
    Торговля Минфин РК Караганда
    Автор
    Зифа Хабирова
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