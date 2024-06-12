Тысяча карагандинцев присоединилась к республиканской road-эстафете «Таза Қазақстан»

В Астане 10 июня стартовала масштабная road-эстафета «Таза Қазақстан». К экологической акции уже присоединилась Карагандинская область. Из столицы добровольцы дошли до Осакаровского района, приехали в Караганду и отправились дальше, передает корреспондент агентства Kazinform.

В течение недели участники акции будут очищать территорию трассы Астана – Алматы. Ее протяженность более 1200 км. Чистоту наводят не только вдоль дороги, но и на автостоянках и кемпингах. Уборка осуществляется на основе данных аэроразведки с использованием квадрокоптеров. Собранные отходы вывозят на мусорные полигоны, часть будет отправлена на переработку.

- Участвуют депутаты, экологи, активисты партии Amanat и волонтеры молодёжного крыла «Жастар Рухы». В общем, около двух тысяч человек по принципу: «Одна область – одна команда». Есть передовая группа – это обученные добровольцы, которые следят за безопасностью и проезжают по всему маршруту. Но мы не только убираем, ведется комплексная работа по формированию экологической культуры жителей Казахстана. Заезжаем в отдаленные районы и села, там проводим экоконкурсы, встречаемся с молодежью. Депутаты Мажилиса проводят приемы граждан, - рассказала председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандерова.

Маршрут по Карагандинской области – около 700 км.

- Со вчерашнего дня приступили к очистке обочин вдоль сел Ошаганды и Баймырза. Вывезли около 13 тонн золы и мусора на полигон Осакаровки. Далее из Караганды направимся в Шетский район, оттуда в Балхаш и Приозёрск. Участвуют от региона около тысячи человек. Эстафету передадим Жамбылской области. Призываю всех жителей активнее участвовать в акции, благодарен всем, кто не остается в стороне, - сказал председатель Карагандинского областного филиала партии Amanat Бекзат Алтынбеков.

Фото: акимат Карагандинской области

Жасылелевец из города Шахтинска Владислав Бронин гордится тем, что стал одним из участников значимого проекта.

- Хочу, чтобы наша страна процветала. Были чистые степные просторы, уютные города. Мы должны беречь природу и обязательно заботиться о месте своего проживания, - говорит 16-летний парень.

Road-эстафета пройдёт по территории Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Алматинской области и финиширует 15 июня в городе Конаеве.