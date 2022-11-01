Типы компаний для ставок на спорт: рекреационные и профессиональные

1 Ноября 2022, 18:02

1 Ноября 2022, 18:02

Типы компаний для ставок на спорт: рекреационные и профессиональные

Рынок букмекерских контор (БК) постоянно развивается — регулярно появляются новые конторы, разрабатываются новые подходы к ставкам на спорт. Все компании, осуществляющие подобную деятельность, условно можно разделить на две группы: рекреационные и профессиональные.

Рекреационные конторы: букмекеры только для развлечения

К этой категории относится большая часть легальных букмекеров в СНГ (с частью из них можно ознакомиться по ссылке на сайте Legalbet). Они предназначены для развлечения, досуга, эмоций. Главный признак таких контор — огромное количество спортивных событий для ставок (в том числе и в режиме реального времени).

Есть тип игроков, которые не видят существенной разницы между коэффициентами 1.28 и 1.30, а 1.90 для них — почти двойка. Они не волнуются по этому поводу: для них просто важно заключить пари. Они мало изучают статистику, не рассчитывают вероятности, не понимают, что такое банкролл (сумма денег на всех ваших игровых аккаунтах). Они вкладываются больше в рекламу и маркетинг, нежели в профессионалов-аналитиков по определенным спортивным состязаниям.

Самое ужасное для таких букмекеров — если к ним придет играть профессионал. Например, игрок, который прекрасно разбирается в корейском баскетболе, может воспользоваться ошибкой конторы при составлении линии (линия — это матчи и соревнования, на которые принимаются ставки) на непрестижные события. Таких историй множество. В подобном случае контора может начать «борьбу» против игрока, который ей приносит неприятности.

Профессиональные букмекеры: здесь позволяют выигрывать

Существуют конторы, которые лояльно относятся к тем, кто профессионально подходит к беттингу. На рынке таких предложений немного — все же большая часть компаний нацелена на тех, кто рассматривает ставки на спорт как развлечение.

Характерная черта профессиональных БК — хорошая проработка линии даже на малопопулярные события.

Возникает вопрос: за счет чего такие букмекеры существуют? Профессиональный беттинг — это огромные деньги: в такие конторы приходят игроки с большими банками. Поскольку в каждый коэффициент ставки букмекер закладывает комиссию (комиссия позволяет конторе гарантированно получать прибыль с любой ставки), то при крупных ставках общая прибыль букмекера получается неплохой. Тут нет никаких ограничений на максимальную ставку — у таких контор надежная репутация: по крайней мере, историй с громкими скандалами на слуху нет.