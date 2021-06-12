Типографию для выпуска книг шрифтом Брайля создадут в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова сообщила, что в Алматы создадут типографию для выпуска книг шрифтом Брайля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас у каждого есть часть работы именно с людьми с ограниченными возможностями, с особыми потребностями. В сфере культуры существуют 17 библиотек для людей с нарушением зрения. На самом деле в нашей стране и регионах, к сожалению, за 30 лет не было выпущено ни одной книжки на казахском языке, а также и русском, именно про нашу страну. Только в России стоимость каждой книги составляет больше 30 тысяч тенге», - рассказала Актоты Раимкулова в ходе форума Президентского молодежного кадрового резерва в Нур-Султане.

Она также сообщила о том, что в Алматы намерены создать типографию для выпуска книг для незрячих и слабовидящих.

«Правительство приняло решение, что у нас будет типография в Алматы, которая будет выпускать книги по шрифту Брайля для людей с нарушением зрения. Большая работа по Национальному проекту «Ел рухы». У нас только галерея художественная имени Кастеева приспособлена для того, чтобы люди, которые не видят и не слышат, могли насладиться искусством. Мы за пять лет хотим 52 организации оснастить специальным оборудованием для плохо слышащих, плохо видящих людей, чтобы они могли насладиться искусством», - заявила Актоты Раимкулова.

На форуме министр культуры призвала представителей Президентского резерва вместе работать в этом направлении.

Напомним, в рамках форума Президентского молодежного кадрового резерва состоялась панельная сессия «Человеческий капитал», на котором были обсуждены вопросы социального развития.



