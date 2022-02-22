ТиПО: в Акмолинской области теория и практика идут вместе

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе эффективное развитие получила система технического и профессионального образования. Колледжи региона успешно ведут подготовку профессионально-технических кадров по востребованным на рынке труда специальностям, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Весомый вклад вносит и дуальная система обучения, где невозможно недооценить роль будущих работодателей в системе ТиПО. Этот формат обучения внедрен в 29 колледжах с участием более 440 предприятий. Доля студентов ТиПО, обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным обучением, составляет 3947 человек от общего количества обучающихся по госзаказу.

«С прошлого года в соответствии с обновленным Государственным образовательным стандартом образования образовательные программы разрабатываются колледжами самостоятельно по согласованию с работодателями на основе требований ГОСО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. Эти новшества в рамках академической самостоятельности позволили еще больше соориентировать рабочие учебные планы колледжей на рынок труда», - отметили в управлении образования.

Далее, как отметили в областном ведомстве, выделение в течение последних двух лет значительных бюджетных средств по проекту «Жас Маман», в котором участвуют 11 колледжей, позволяет обеспечить доступ к качественному образованию. Всего оборудование приобретено для подготовки квалифицированных кадров по 19 востребованным, техническим на рынке труда специальностям.

Особого внимания требует вопрос поддержки сельских, малокомплектных колледжей. Для оказания малочисленным колледжам помощи за ними закреплены 13 ведущих колледжей области - участники проекта «Жас Маман» и педагогические колледжи.

В этом году в рамках обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами запланировано шефство крупных предприятий региона, таких как АО «АК Алтын Алмас», АО «Европейская подшипниковая корпорация».

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос совместно с Региональной палатой предпринимателей, а также управлениями предпринимательства и туризма, сельского хозяйства и земельных отношений, строительства по вовлечению в шефство крупных предприятий соответствующей отрасли.

К слову, колледжи области активно участвуют в международном движении WorldSkills. По итогам Национального чемпионата WorldSkills - 2021 команда Акмолинской области завоевала 8 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей и 14 медальонов совершенства, пополнив копилку достижений региона, являющегося одним из лидирующих в республике.