Типичный портрет педофила  составили карагандинские психологи УИС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники психологической службы ДУИС по Карагандинской области провели свое исследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В колониях Карагандинской области отбывают наказание за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних около двухсот осужденных. С каждым из осужденных психологами проводится динамическая индивидуальная работа. Проводятся психологические беседы, тестирования, изучаются личные дела, вся эта работа необходима для составления психологического портрета. Полученные сведения являются основой при индивидуальной работе с данной категорией лиц.

Вместе с тем, при формировании общего психологического портрета лиц, отбывающих уголовное наказание в учреждениях Карагандинской области, имеются определенные схожести у лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Так, в большинстве случаев преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних совершаются в апреле и мае, наименьшее количество приходятся на февраль.

У большинства осужденных имеются собственные дети, 75% из них не имели судимости.

Средний возраст осужденных составляет 32,5 года, при этом, самому молодому осужденному за данное преступление 17 лет, а самому пожилому 59 лет.

В основном эти мужчины воспитывались в полной семье и были единственным ребенком.

В большинстве случаев трудоустроенные на различных рабочих профессиях, имеющие вредные привычки и не состоящие в законном либо гражданском браке.

«Осужденные данной категории относятся к меланхоличному либо флегматичному типу темперамента личности, а по конституциональной типологии - астеники. Кроме того, большинство исследуемых осужденных имеют психологические травмы детства», – сообщила старший инспектор психолог ДУИС по Карагандинской области Екатерина Чернышова.