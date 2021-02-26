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    18:45, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Типичный портрет педофила  составили карагандинские психологи УИС

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники психологической службы ДУИС по Карагандинской области провели свое исследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В колониях Карагандинской области отбывают наказание за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних около двухсот осужденных. С каждым из осужденных психологами проводится динамическая индивидуальная работа. Проводятся психологические беседы, тестирования, изучаются личные дела, вся эта работа необходима для составления психологического портрета. Полученные сведения являются основой при индивидуальной работе с данной категорией лиц.

    Вместе с тем, при формировании общего психологического портрета лиц, отбывающих уголовное наказание в учреждениях Карагандинской области, имеются определенные схожести у лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

    Так, в большинстве случаев преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних совершаются в апреле и мае, наименьшее количество приходятся на февраль.

    У большинства осужденных имеются собственные дети, 75% из них не имели судимости.

    Средний возраст осужденных составляет 32,5 года, при этом, самому молодому осужденному за данное преступление 17 лет, а самому пожилому 59 лет.

    В основном эти мужчины воспитывались в полной семье и были единственным ребенком.

    В большинстве случаев трудоустроенные на различных рабочих профессиях, имеющие вредные привычки и не состоящие в законном либо гражданском браке.

    «Осужденные данной категории относятся к меланхоличному либо флегматичному типу темперамента личности, а по конституциональной типологии - астеники. Кроме того, большинство исследуемых осужденных имеют психологические травмы детства», – сообщила старший инспектор психолог ДУИС по Карагандинской области Екатерина Чернышова.


    Теги:
    Пенитенциарная система Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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