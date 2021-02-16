Тимур Жаксылыков назначен первым вице-министром национальной экономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Жаксылыков Тимур Мекешевич назначается на должность первого вице-министра национальной экономики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Тимур Жаксылыков родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, историк, Институт политических исследований, магистр политических наук и госуправление, Казахский финансово-экономический институт, экономист.

Трудовую деятельность начал в 1985 году рабочим 2 разряда Восточно-Казахстанского геологического управления. В 1993-1997 годы — исполнительный ректор Казахстанского агротехнологического университета. С 1997 по 1998 год работал главным специалистом, начальником отдела Агентства РК по стратегическому планированию и реформам. С 1998 по 2003 год работал в структуре Администрации Президента РК.

В 2003-2004 годы — директор департамента по вступлению в ВТО Министерства индустрии и торговли РК. В 2004-2005 годы — начальник отдела - руководитель группы представителей Министерства по вопросам ВТО в Постоянном представительстве Казахстана в городе Женеве Министерства индустрии и торговли РК. С июля по ноябрь 2005 года — первый секретарь Постоянного представительства РК в Швейцарской Конфедерации Министерства иностранных дел РК.

Ноябрь 2005-го - февраль 2006 года — управляющий директор АО «Центр маркетингово-аналитических исследований». Февраль – октябрь 2006 года — и.о. генерального директора РГП «Институт экономических исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования РК. Октябрь 2006 – сентябрь 2007 года — директор ТОО «Центр устойчивого развития столицы». Сентябрь 2007 – апрель 2008 года — исполняющий обязанности директора, директор департамента экономики и бюджетного планирования города Астаны. В 2008-2009 годы — заместитель акима столицы.

В 2009-2010 годы — вице-министр индустрии и торговли РК. Апрель – август 2010 года — председатель Комитета Министерства индустрии и новых технологий РК. В 2010-2012 годы — председатель правления АО «Фонд казахстанских инвестиций». В 2012-2013 годы — вице-министр экономического развития и торговли РК. С 2013 по 2014 год — вице-министр экономики и бюджетного планирования РК.

В 2014-2017 годы — вице-министр национальной экономики РК. В 2017-2018 годы — министр по экономике и финансовой политике, Евразийская экономическая комиссия, г. Москва. С сентября по ноябрь 2018 года — помощник Президента РК. С декабря 2019 по настоящее время занимал должность министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, Москва.