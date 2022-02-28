Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков прокомментировал ситуацию с курсом доллара США в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимые меры Нацбанк принял, вы их видите. Сегодня утром было информационное сообщение о том, как будут организованы торги. Я думаю, если какая-то спекулятивная реакция и будет на первых порах, то в последующем курс опустится к равновесным значениям», - сказал Тимур Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что Национальный Банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона. Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны.