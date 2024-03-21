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    20:10, 20 Март 2024 | GMT +6

    Тимур Турлов выплатит 100 млн тенге сборной Казахстана по футболу

    Тимур Турлов
    Фото: Freedom Holding Corp

    Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. и член исполкома Казахстанской федерации футбола Тимур Турлов выплатит 100 миллионов тенге сборной Казахстана по футболу в случае победы над командой Греции в полуфинальном матче плей-офф Лиги наций. Вознаграждение будет передано в пользу команды на усмотрение капитана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Freedom Holding Corp. 

    Решающий матч состоится в ночь с 21 на 22 марта в городе Афины. Победитель встречи выйдет в финал стыковых игр, в котором сыграет с лучшей сборной по итогам игры между Грузией и Люксембургом.

    Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp., член исполкома Казахстанской федерации футбола:

    - Путевка на чемпионат Европы по футболу еще никогда не была столь близка. Это знаменательный момент для казахстанского футбола и в целом для страны. На наших глазах сборная творит историю и сейчас как никогда важно поддержать наших спортсменов. Они проделали большой путь и работу, но впереди важнейшая игра в рамках отбора на ЕВРО-2024. Надеюсь, что призовые придадут дополнительную мотивацию команде, а также послужат призывом нам всем вместе болеть за команду Казахстана!

    В 2022 году Тимур Турлов вошел в состав исполкома Казахстанской федерации футбола.

    Теги:
    Футбол
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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