Тимур Турлов выдвинул свою кандидатуру на пост президента FIDE

О своем решении он сообщил на странице в Instagram.

— Сегодня федерация с вековой историей стоит на определенной развилке. Пройденный путь нельзя остановить или перечеркнуть. Считаю, что его нужно интенсифицировать, придать развитию новую энергию и двигаться дальше. Именно поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации, — написал Турлов.

Ранее Тимур Турлов хотел баллотироваться в качестве кандидата на пост заместителя президента FIDE в связке с главой организации Аркадием Дворковичем. Однако 23 июля, в четверг, Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE пока будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах.

Фото: FIDE

О желании участвовать в выборах ранее заявили экс-глава FIDE россиянин Кирсан Илюмжинов, а также немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде 26 сентября. Главу международной федерации изберут на четырехлетний срок.

Казахстанскую федерацию шахмат Турлов возглавляет с 2023 года. За этот период Казахстан принимал матч за звание чемпиона мира среди мужчин и командный чемпионат мира по рапиду и блицу.