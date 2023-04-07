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Тимур Турлов: У шахматного спорта в Казахстане есть большой потенциал

Мейрамбек Байгарин
7 Апреля 2023, 21:46
Тимур Турлов: У шахматного спорта в Казахстане есть большой потенциал Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У шахматного спорта в Казахстане есть большой потенциал. Такое мнение высказал президент Казахстанской федерации шахмат, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов в эксклюзивном интервью в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень горжусь, вижу большой потенциал и понимаю, что если нам удастся сейчас приложить усилия, деньги, наши знания, навыки, связи – все, что мы накопили, – на развитие этого вида спорта, то нас ждут быстрые победы. Самое главное, у нас есть хороший шанс заложить здоровую основу для развития шахмат, как массового вида спорта, в том числе детского. Это на самом деле очень востребовано сейчас, особенно когда у нас постоянно растет количество информации, когда наши дети уже с трудом удерживают внимание больше, чем на 15 секунд, на чем-то», – сказал Т. Турлов.

По его словам, во всем мире сейчас возникла проблема, когда подростки не могут сконцентрировать внимание, чтобы прочитать даже небольшие книги, хотя умеют читать. Шахматы учат терпению, концентрации внимания, даже если ребенок не достигнет больших успехов, и это дает детям шанс получить хорошее образование.

Как сообщалось ранее, с 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам. Данный матч определит имя нового, 17-го чемпиона мира.

В рамках чемпионата состоится ряд семинаров и сеансов одновременной игры, пройдут международный матч между женскими сборными командами Республики Казахстан и мира (рапид и блиц), а также детский турнир Future World Champions-2023 среди юношей и девушек до 14 лет.


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