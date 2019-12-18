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Тимур Токтабаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

18 Декабря 2019 16:29
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Тимур Токтабаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Токтабаев Тимур Серикович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает Пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

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Тимур Токтабаев, 1981 г. р., работал в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начиная с 2011 года. Занимал должности заместителя директора, директора Департамента недропользования (2011-2016 гг.), Уполномоченного по этике (2016 г.), вице-министра (2016-2019 гг.). Ранее работал в АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, РЦГИ «Казгеоинформ» и др.

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Ключевые слова: Правительство РК, Назначения,
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