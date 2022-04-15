Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем Генпрокурора РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович назначен первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ташимбаев Тимур Газизбекович родился в 1965 г. в г. Алматы.

В 1984 - 1986 служил в рядах ВМФ.

В 1989 г. окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова.

1989 - 1992 гг. - следователь, помощник прокурора Фрунзенского района г.Алматы.

1992 г. - старший помощник Талгарского межрайонного прокурора Алматинской области.

1992 - 1995 гг. - старший помощник прокурора, заместитель прокурора Илийского района Алматинской области.

1995 - 1996 гг. - старший прокурор управления Генеральной прокуратуры РК.

1996 - 1997 гг. - старший помощник - начальник Секретариата Генерального прокурора Республики Казахстан.

1997 - 2000 гг. - начальник управления департамента Генеральной прокуратуры РК.

2000 - 2003 гг. - прокурор Турксибского и Бостандыкского районов г.Алматы.

2003 – 2007 гг. - заместитель прокурора г. Астана.

2007 – 2012 гг. - заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК.

2012 -2017 гг. - начальник департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

2017 - 2020 гг. - прокурор Акмолинской области.

10 февраля 2020 г. решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Имеет классный чин - государственный советник юстиции 3 класса (2015).

Награжден орденом «Курмет» (2009), юбилейными медалями.