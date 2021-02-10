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    13:00, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Тимур Сулейменов назвал одну из главных проблем госслужбы в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов назвал одну из главных проблем государственной службы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одна из проблем государственной службы - это управленческая культура, поэтому требуется формирование нового стиля работы государственных служащих, и здесь огромное значение играют сами руководители», - сказал Тимур Сулейменов на заседании коллегии Агентства РК по делам государственной службы.

    Заместитель руководителя Администрации Президента РК обратился к участникам коллегии.

    «В основном здесь представлены члены Коллегии – соответственно, это руководители департаментов, заместители, от нас с вами напрямую зависит, как будут работать подчиненные, мы - командиры, мы - начальники. Как работаем мы, на нас смотрят и ориентируются наши подчиненные, поэтому здесь нашу ответственность необходимо очень четко осознавать. Я думаю, в качестве инструмента, который поможет нам в этом, является assessment - оценка по методу 360 градусов», - подчеркнул Тимур Сулейменов.

    Он также сообщил, что этот метод оценки внедряют в Казахстане.

    «Надеемся, что по итогам первого года оценки и агентство, и все мы сделаем соответствующие выводы, и постепенно управленческая культура госорганов начнет меняться к лучшему», - добавил Тимур Сулейменов.

    Ранее председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова отметила, что на государственной службе удалось снизить уровень оттока кадров.


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