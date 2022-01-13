Тимур Сулейменов назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 13 января 2022 года

№ 766

Сулейменов Тимур Муратович

Родился 5 апреля 1978 года.

В 2000 году окончил Павлодарский Государственный Университет им. С.Торайгырова по специальности «экономика и менеджмент в социальной сфере». В 2006 году Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова по специальности «правоведение».

В 2002 - Мэрилендский университет (США) по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак», Магистр бизнеса со специализацией «Финансы».

Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

1999-2000 годы - экономист-менеджер семейной врачебной амбулатории №3 г. Павлодара.

2002-2006 гг.- главного консультанта аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» г. Алматы.

С 2006 по 2009 гг. - директор департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка и добыча «КазМунайГаз».

С 2009 по 2010 гг. - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 гг. - вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

2012-2016 гг. - член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.

2016-2019 гг. - министр национальной экономики Республики Казахстан.

С 31 марта 2017 года избран членом совета директоров национального холдинга «КазАгро».

Февраль-март 2019 г. - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

Март-июль 2019 г. помощник Президента Республики Казахстан.

22 июля 2019 г. Указом Главы государства назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет», «Ерен еңбегі үшін» и другими медалями.