Тимур Сулейменов: Надеемся, резервисты будут менять лицо нашей государственной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов отметил роль Президентского молодежного кадрового резерва в государственном управлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, как государство, и регулируем, и контролируем, и через институты государственной поддержки финансируем, субсидируем, напрямую участвуя в экономике. Поэтому от роли государства в нашей стране зависит очень многое. То, каким образом государство распоряжается, как правильно распределяет ресурсы, управляет, зависит гораздо больше, чем в других экономических системах. Тема государственного управления, которую Касым-Жомарт Кемелевич поднял еще во время своей предвыборной платформы, крайне важна», - рассказал Тимур Сулейменов в ходе форума Президентского молодежного кадрового резерва.

Заместитель руководителя АП РК также напомнил резервистам о разработанной концепции реформирования государственного управления.

«Мы ее (концепцию) очень тщательно обсуждали. Наверное, около года готовили. Сейчас готовится концепция местного самоуправления. Это два документа, которые будут горизонтально, структурно менять, и все начинается с идеи, плана. Если нет видения, ничего не получится. Концепция есть, план мероприятий готовится. Мы сильно надеемся на то, что в процессе имплементации этих идей и предложений в первую очередь будут участвовать члены молодежного резерва, которые уже трудоустроены на госслужбе, и другие, которые участвуют в развитии жизни нашего государства», - отметил Тимур Сулейменов.

«Еще бы хотел подчеркнуть важность государственного управления. Хотелось бы подчеркнуть важность того, чтобы появлялись новые, свежие лица в государственном управлении. Понятно что это законы, нормативные акты, бюджетные программы, но всем стоят конкретные личности. Мы сильно надеемся, что «300 спартанцев» потихоньку будут менять лицо нашей государственной службы», - отметил Тимур Сулейменов.

Отметим, что в Нур-Султане проходит форум Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР).

В ходе форума любой член ПМКР сможет рассказать свою историю успеха, предложить идеи по развитию государства или отрасли и презентовать собственные проекты руководителям высшего звена напрямую.

Как отмечают организаторы, форум позволит резервистам получить качественную обратную связь с представителями государственных органов, а лучшие концепции могут внедрить в работу государственного аппарата.