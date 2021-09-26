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    22:45, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Тимур Нурсеитов победил чемпиона Европы в финале ЧМ-2021 среди военнослужащих

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Тимур Нурсеитов провел финальный поединок на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в весовой категории до 75 килограммов Нурсеитову противостоял россиянин Алексей Семыкин, который является чемпионом мира среди молодежи. Бой закончился победой Нурсеитова раздельным решением судей.


    Таким образом, Тимур Нурсеитов принес сборной Казахстана вторую золотую медаль на этом турнире. Ранее чемпионом также стал Темиртас Жусупов (49 кг). Стоит добавить, что «золото» выиграл и Дамир Абдикадир (52 кг), однако после боя комиссия пересмотрела судейское решение и назвала победителем его российского соперника. Последним финалистом у Казахстана сегодня станет Абзал Куттыбеков (91 кг).




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