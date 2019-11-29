Тимур Кулибаев: В фокусе внимания должен оставаться реальный сектор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В фокусе внимания должны оставаться вопросы развития реального сектора. Об этом сообщил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Т.Кулибаев отметил, что за последние 4 года цены на продовольственные товары выросли на 37%, а на непродовольственные товары на 42%. При этом, реальные доходы населения увеличились лишь на 11%. Нехватку средств на первичные потребности население вынуждено решать посредством потребительских кредитов. В результате, объем кредитования граждан вырос на 22% или до 6,2 трлн тенге, и более половины этих кредитов беззалоговые. Поэтому, в таком кредитовании заложен большой риск.

«Как вы знаете, по поручению Главы государства Правительством уже приняты решения по повышению зарплат учителей и работников здравоохранения. Для повышения статуса бюджетников, число которых превышает 1,6 млн. человек, необходим кардинальный рост заработных плат. Учитывая, что фонд оплаты труда бюджетников оценивается в сумме 2,2 трлн тенге, для вышеуказанного увеличения необходимо 2,9 трлн тенге дополнительных расходов госбюджета за три года, или в среднем 1 трлн тенге ежегодно. В месте с тем, мы все понимаем, что рост доходов граждан невозможно обеспечить только за счет бюджетных расходов. Около 80% трудоспособного населения занято в негосударственном секторе. Поэтому в фокусе внимания должны оставаться вопросы развития реального сектора. Здесь имеется два ключевых аспекта: доступ к финансам и сбыт», – сказал глава НПП «Атамекен».

По его словам, наблюдается стагнация в кредитовании реального сектора. Сегодня кредитный портфель банков составляет 13,4 трлн тенге. По сравнению с прошлым годом объем кредитов юридическим лицам снизился на 5,4%. Банковские займы МСБ также уменьшились на 12,5%. В 2018 году доля банковских кредитов к ВВП упала с 56,5% до 21,2%. Также сокращается количество средних предприятий, сокращаются объемы инвестиций в основной капитал.

Также Т.Кулибаев сообщил, что проведенный в октябре 2019 года экспресс-опрос показал – 60% компаний обрабатывающей промышленности испытывают проблемы с получением займа на оборотные средства. Зачастую это связано с высокими требованиями банков, высокой ставкой по кредиту и недостатком залоговой базы.