Тимур Кулибаев проверил готовность НОК Казахстана к Олимпиаде в Токио-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев провел совещание с руководителями подразделений НОК по вопросам подготовки к предстоящим XXXII летним Олимпийским играм в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

За 178 дней до старта Олимпиады департаменты и службы главного олимпийского ведомства страны доложились о промежуточных итогах своей работы. С прошлого года при НОК создан и функционирует штаб, который регулярно следит за спортивной подготовкой атлетов и находится в ежедневном контакте с главными тренерами сборных команд. Выезды на сборы и соревнования, в том числе, и подготовка к квалификационным стартам находятся под постоянным контролем спортивных менеджеров олимпийского комитета страны.





«Все запланированные мероприятия в рамках подготовки к Олимпийским играм проходят в соответствии с графиком, ни одно из них не было сорвано. Для всех команд созданы все условия для подготовки», - доложил директор Дирекции спорта Елсияр Канагатов.

По его словам, борьба за лицензии продолжается. В этом году планируется участие отечественных атлетов в двух лицензионных чемпионатах мира, 12 мировых отборочных турнирах, а также 22 этапах кубка мира, 30 этапах Гран-при и международных рейтинговых турнирах.

Помимо основных вопросов подготовки к Токио, президент НОК поручил Дирекции спорта провести анализ итогов зимних юношеских Олимпийских игр, которые на днях завершились в Лозанне. Напомним, что казахстанские атлеты остались без медалей юношеских Игр. «Несмотря на то, что деятельность НОК направлена на подготовку взрослого состава национальных команд, мы не должны оставаться безучастными к подготовке юношей и молодежи — это наш ближайший резерв. Мы должны знать, что у них происходит, должны смотреть за теми, на кого будем опираться в будущем в сборной», - сказал Тимур Кулибаев.

Борьба за «чистый» спорт и нулевая терпимость к допингу будет оставаться одним из главных приоритетов в работе Олимпийского комитета. Как известно, в декабре Президент РК подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта», в котором предусматривается ужесточение ответственности за применение, назначение и распространение запрещенных препаратов и субстанций.

«Нулевая терпимость к допингу не должна оставаться только на словах. Если спортсмены будут нас подводить, то мы будем предпринимать действенные меры в их отношении. Прежде всего, чтобы другие спортсмены видели и знали, что будут последствия их решений и осознавали всю степень ответственности за неспортивное поведение», - сказал глава НОК, подчеркнув, что необходимо продолжать работу по повышению информированности среди спортсменов.

Не осталась без внимания и тема обеспечения атлетов качественным медицинским сопровождением. По словам директора Департамента спортивной медицины и антидопинга Галии Биляловой, национальные сборные команды полностью обеспечены необходимым спортивным питанием. В группах комплексно-научных групп (КНГ) на сегодняшний день работают более 120 специалистов. Около 30 из них будут работать в казахстанском медицинском штабе непосредственно во время проведения Игр. Президент НОК поручил подготовить и внедрить в работу аттестацию, программу подготовки кадров и постоянного повышения квалификации специалистов КНГ.

На собрании отмечена большая роль открывшегося не так давно современного спортивного медицинского центра «ProSport» в Алматинской области, который включает в себя зоны функционального тестирования, реабилитации и рекреации спортсменов, а также современную лабораторию и медицинскую зону. Планируется открытие филиала этого центра и в Нур-Султане, где многие команды проходят подготовительные сборы.

Большая работа проводится всей командой НОК Казахстана, чтобы каждый спортсмен национальной сборной был занят только мыслями о подготовке к своим главным стартам. С момента принятия на себя обязательств по выполнению государственного задания по подготовке национальных сборных команд в 2018 году, НОК в полном объеме перешел на безналичные операции и прямые выплаты, в том числе, и самим спортсменам. Профилактика и недопущение коррупционных рисков является основой всех корпоративных процедур Олимпийского комитета. В прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве между НОК, Министерством культуры и спорта РК и Агентством по противодействию коррупции РК, который обеспечивает подотчетность, подконтрольность и прозрачность сферы спорта. По собственной инициативе НОК был проведен внешний анализ коррупционных рисков организации, по результатам которого были даны рекомендации в целях дальнейшего обеспечения прозрачности и профилактике коррупционных рисков. Кроме этого, для аудита своей финансовой отчетности НОК уже четвертый год подряд привлекает независимого аудитора Ernst&Young. Все отчеты, плановый бюджет НОК на исполнение государственного задания, отчеты по «Олимпийской солидарности» находятся в открытом доступе на сайте Олимпийского комитета.





«Остается не так много времени до старта Олимпийских игр в Токио. Ответственный период наступил не только у наших атлетов, которые борются за олимпийские лицензии, но и у всех, кто занимается вопросами подготовки казахстанской сборной. Очень многое в организационном плане зависит именно от тех, кто работает в НОК: по спортивному направлению, по международному, антидопинговому, и другим вопросам, которые требуют нашего ежедневного внимания. В том числе и от нашей слаженной работы зависит успех наших атлетов», - сказал Тимур Кулибаев.

Напомним, летние Олимпийские Игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Сегодня сборная Казахстана имеет в своем активе 27 олимпийских лицензий в 14 видах спорта.