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Тимур Кулибаев покинул пост главы НПП «Атамекен»

17 Января 2022 09:21
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Тимур Кулибаев покинул пост главы НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия избранного Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». На сайте НПП «Атамекен» размещено обращение Тимура Кулибаева к членам президиума НПП РК «Атамекен», передает МИА «Казинформ.

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«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Хочу поблагодарить делегатов Съезда и членов Президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей», - говорится в официальном заявлении Т.Кулибаева на сайте НПП «Атамекен».

Также он выразил благодарность всему коллективу и подвел итоги работы в национальной палате предпринимателей.

Т. Кулибаев отметил работу с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и антикоррупционной службой. Во всех регионах действуют советы по защите прав предпринимателей. За 8 лет в НПП поступило 41 тыс. обращений, из которых 40% решены положительно.

По инициативе НПП «Атамекен» велась системная работа по улучшению бизнес-климата. Принято 8 пакетов законодательных поправок. Проведена декриминализация экономических преступлений. В 5 раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики. Из Уголовного кодекса исключена статья «Лжепредпринимательство». В 4 раза сокращено количество разрешений, уведомлений и лицензий. Проведена реформа контрольно-надзорной системы – исключено 17 тысяч, или 58% требований.

С 2021 года начато внедрение новой регуляторной политики – регулирование «с чистого листа». До 2024 года все регулирование будет полностью переписано на новых принципах и оцифровано.

Запущен проект «Бастау» в связке с микрокредитованием. Тысячи безработных и самозанятых, особенно в селах, получили возможность начать свое дело. Уже обучено более 180 тысяч человек. Запущено более 60 тысяч проектов, создано 70 тысяч рабочих мест.

В школах, колледжах и вузах внедрен предмет «Основы предпринимательства и бизнеса». Его изучают более 250 тысяч подростков.

В 2020 году проведены выборы во все региональные советы предпринимателями соответствующих регионов. Аккредитованные ассоциации формируют отраслевые комитеты Президиума и избирают председателей.

«11 января 2022 года в своем выступлении Глава государства обозначил приоритетные направления для «Атамекен» и бизнес-сообщества. Предстоит разработать Программу повышения доходов населения, реализовать комплексные меры по снижению импортозависимости, повышению эффективности мер господдержки, снижению доли государства в экономике и др. Все эти поручения Главы государства будут в безусловном приоритете НПП», - добавил Тимур Кулибаев.



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#Бизнес  
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Автор:

Анеля Касымова

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