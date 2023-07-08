Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом ОСА

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Президент Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев вновь единогласно переизбран вице-президентом Олимпийского Совета Азии (ОСА) на период 2023-2026 гг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В Бангкоке завершила свою работу 42-ая Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии (OCA General Assembly). Главной темой на повестке дня стали выборы президента ОСА, а также состава Исполнительного комитета ОСА (OCA Executive Board) и председателей постоянных комиссий ОСА. По итогам голосования президент Национального олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев переизбран на должность вице-президента ОСА на период 2023-2026 гг.

Тимур Кулибаев председательствует в Центральноазиатской зоне ОСА с 2015 года, а в 2019 году был переизбран своими коллегами. Он также является Вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и членом Комиссии МОК Олимпизм 365 (Olympism 365).

Президентом стал шейх Талал Ахмад аль Фахад аль Джабер аль Сабах, выдвинутый НОК Кувейта. Он победил своего оппонента Хусейна аль Мусаллама с перевесом в 4 голоса (24/20).

На Генеральной ассамблее ОСА также были подведены итоги прошедшего года, представлен итоговый отчет о ходе подготовки Организационного комитета летних Азиатских Игр Ханчжоу-2022, а также обновленная программа Олимпийской солидарности.

Олимпийский Совет Азии - одна из пяти континентальных ассоциаций национальных олимпийских комитетов, признанных Международным олимпийским комитетом (МОК), руководящий орган олимпийского движения в странах Азии, который в настоящее время объединяет 45 государств. Организация координирует и управляет олимпийским движением в странах-членах ОСА, регулярно проводит летние и зимние Азиатские игры, Игры по пляжным видам спорта и Игры в закрытых помещениях.

ОСА не только оказывает содействие в проведении Азиатских и региональных Игр, а также международных соревнований, но и является уполномоченным органом в разрешении проблем и споров, которые могут возникнуть у ее членов и соответствующих сторон. Штаб-квартира ОСА находится в Кувейте.