Тимур Кулибаев объяснил, за что казахстанские тренеры по боксу получили выговоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Казахстанской федерации бокса по работе с тренерским штабом Юрий Цхай обратился с просьбой к экс-главе КФБ Тимуру Кулибаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе нашу сборную возглавил Кенжебаев Галым Калиевич. Мы после завершения чемпионата мира 3 октября провели заседание тренерского совета с участием всех тренеров сборной и личных тренеров, где подвели итоги, наметили планы. На сегодня перед тренерским штабом стоит задача завоевать максимум олимпийских лицензий. Это произойдет в начале февраля», - сказал Юрий Цхай на конференции КФБ.

Непосредственно сама просьба руководителя тренерского штаба заключалась в том, чтобы оградить казахстанских боксеров от «судейского произвола». Юрий Цхай напомнил о случае с Василием Левитом, который на чемпионате мира уступил судейским решением эквадорцу Хуло Кастильо. Такой результат вызвал бурную реакцию со стороны казахстанских тренеров – не согласные с таким решением они покинули зал в знак протеста. Между тем, согласно новым правилам AIBA, тренеры могли подать протест и обжаловать решение сразу по окончании поединка.

В свою очередь, экс-глава Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев сделал замечание тренерам отечественной сборной по боксу.

«Мы от своих спортсменов требуем побед. Это работа тренеров. Если сами тренера не делают работу, то какой пример мы показываем боксерам? Галыму Калиевичу (Кенжебаев, главный тренер сборной по боксу, прим. ред) мы желаем успехов, предолимпийский год, но свои полномочия и функции должны знать», - сказал Тимур Кулибаев на конференции КФБ.

По его словам, нужно быть готовыми ко всему, в том числе и к вещам, которые могут задеть самолюбие. «Сейчас какие могут быть обиды по Левиту? Да, действительно нам, по нашему мнению, кажется, что у Левита было несправедливое судейство. Так вам нужно было заявить, чтобы мы имели возможность. Но сегодня вы нас лишили юридической возможности обратиться в вышестоящие органы, потому что вы не выполнили регламент... Поэтому выговор получили справедливо. На будущее вы свои обязанности как главный тренер должны выполнять», - подчеркнул экс-глава КФБ.

«Правила для всех едины. Несмотря на то, что в АИБА есть проблемы, мы участвовали по тем правилам, которые сейчас есть. За то, что тренеры не выполнили свою работу, они получили выговоры. Но получили и благодарность за то, что неплохо подготовили ребят. Есть сбалансированные, опытные бойцы, а есть молодежь, которые набираются опыта на международном уровне», - добавил он.