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    12:51, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Тимур Карагойшин назначен председателем Комитета по делам строительства и ЖКХ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тимур Джиенбаевич Карагойшин назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель» (1985 г.), а также Университет технологии, строительства, оценки и управления качества по специальности «юрист-эксперт» (2004 г.).

    Трудовую деятельность начал в 1985 году сначала мастером, затем прорабом участка ПМК-5 Уральской области. Работал главным специалистом, заместителем директора по дорфонду «Оралавтодор», директором управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по ЗКО, заместителем акима Западно-Казахстанской области, генеральным директором ТОО «SUPER-ACCORD ASTANA».

    Возглавлял дирекцию по проектированию и капитальному строительству столичного филиала АО «НК «КТЖ», департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области, управление сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.
    До назначения председателем Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК работал генеральным директором РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов».
    Награжден орденом «Құрмет».
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