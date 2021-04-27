Тимур Карагойшин назначен председателем Комитета по делам строительства и ЖКХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тимур Джиенбаевич Карагойшин назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель» (1985 г.), а также Университет технологии, строительства, оценки и управления качества по специальности «юрист-эксперт» (2004 г.).

Трудовую деятельность начал в 1985 году сначала мастером, затем прорабом участка ПМК-5 Уральской области. Работал главным специалистом, заместителем директора по дорфонду «Оралавтодор», директором управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по ЗКО, заместителем акима Западно-Казахстанской области, генеральным директором ТОО «SUPER-ACCORD ASTANA».