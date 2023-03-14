Тимур Каленов возглавил столичный департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК Каленов Тимур Алибекович назначен на должность руководителя департамента АЗРК по городу Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тимур Каленов родился 1986 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Юриспруденция», а также магистратуру в Казахской академии труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2008 году.

С 2008 по 2015 годы работал в частных и квази-государственных секторах на позиции юриста и руководителем в юридических подразделениях.

С 2015 по 2021 годы занимал различные должности, начиная от главного специалиста до заместителя руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы.

С апреля 2021 года по март 2023 года - заместитель директора департамента расследований Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.