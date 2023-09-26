Тимур Бекмамбетов высказал предложения по повышению комфортности Атырау

На встрече с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым известный режиссер обсудил вопросы развития цифровой креативной индустрии, подготовки специалистов, создания благоприятной среды для жителей, реконструкции старых городских зданий, со ссылкой на пресс-службу акимата области передает МИА «Казинформ».

Тимур Бекмамбетов ознакомил с проектом подготовки кадров для развития креативной индустрии. Кроме того, высказал предложения по повышению комфортности города.

Глава региона выразил уважение атыраускому кинорежиссеру, покорившему Голливуд, и отметил, что поддержит все его начинания, направленные на развитие культурной сферы региона.

Ответственным за проекты, реализуемые в области, был назначен заместитель акима области Жасулан Бисембиев.