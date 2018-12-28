Тимур Бекмамбетов преподнес новогодний подарок родственникам в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Знаменитый режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов запускает новогоднюю акцию добра по России и Казахстану в виде бесплатных билетов на свой фильм, передает МИА «Казинформ».

Тимур Бекмамбетов запустил «бумеранг добра», преподнеся подарок для всех своих родственников, проживающих в городе Атырау. Бумеранг в виде фильма «Ёлки Последние» состоялся 27 декабря 2018 г. в кинотеатре «Арсенал».





«Не смотря на свою занятость, Тимур Нуруахитович не забывает о своей многочисленной родне и всегда находит способ порадовать близких. Даже если все живут в одном городе, увидеться в канун Нового года просто нереально, а Тимур Нуруахитович всех собрал легко и просто. Это еще раз доказывает, что бумеранг добра работает!», - отметили в кинокомпании «BAZELEVS».