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Тимур Бекмамбетов преподнес новогодний подарок родственникам в Атырау

28 Декабря 2018 12:12 312
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Тимур Бекмамбетов преподнес новогодний подарок родственникам в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Знаменитый режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов запускает новогоднюю акцию добра по России и Казахстану в виде бесплатных билетов на свой фильм, передает МИА «Казинформ».

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Тимур Бекмамбетов запустил «бумеранг добра», преподнеся подарок для всех своих родственников, проживающих в городе Атырау. Бумеранг в виде фильма «Ёлки Последние» состоялся 27 декабря 2018 г. в кинотеатре «Арсенал».
Тимур Бекмамбетов преподнес новогодний подарок родственникам в Атырау

«Не смотря на свою занятость, Тимур Нуруахитович не забывает о своей многочисленной родне и всегда находит способ порадовать близких. Даже если все живут в одном городе, увидеться в канун Нового года просто нереально, а Тимур Нуруахитович всех собрал легко и просто. Это еще раз доказывает, что бумеранг добра работает!», - отметили в кинокомпании «BAZELEVS».

 

 

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Ключевые слова: Культура, Атырауская область,
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