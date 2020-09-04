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Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о детстве в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Известный режиссер из Казахстана Тимур Бекмамбетов поздравил с юбилеем легендарного краеведа из Атырау Вячеслава Афанасьева, посвятив ему пост с поздравлениями на своей официальной странице в сети Instagram, а также вспомнил моменты своего детства в Атырау, передает МИА «Казинформ».
«Мне было 7 лет, когда я с группой одноклассников и под предводительством руководителя кружка юных краеведов Вячеслава Афанасьева, поехал в свою первую экспедицию. Я весь день бродил по развалинам Сарайчика и нашел зеленый кусочек металла, который, как выяснилось, оказался монетой 14 века. Сердечно поздравляю с юбилеем нашего легендарного краеведа, который заронил в нас любовь к истории родного края», - написал режиссер.
Вячеславу Афанасьеву исполнилось 75 лет. Краевед знаменит по найденным им артефактам, по которым изучают историю Великого шелкового пути. Сейчас он является профессором Атырауского института нефти и газа.
Известный соотечественник профессора, уроженец Гурьева, проживающий на данный момент в России, режиссер Тимур Бекмамбетов прославился в 2004 году после выхода на экраны фантастического триллера «Ночной дозор», а также среди его работ значатся: сиквел – «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», «Особо опасен», «Елки» и «Бен-Гур» и тд.
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