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Тимур Бекмамбетов, Джарон Ланье и Кьелл Нордстрем выступят на XVII Евразийском медиа форуме

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Августа 2021, 16:01
Тимур Бекмамбетов, Джарон Ланье и Кьелл Нордстрем выступят на XVII Евразийском медиа форуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 17 сентября 2021 года в Nazarbayev Ortalygy в городе Нур-Султан состоится XVII Евразийский Медиа Форум, передает МИА «Казинформ».

В рамках панельных сессий, мастер-классов и круглых столов трехдневной программы перед гостями ЕАМФ выступят казахстанские и международные спикеры – эксперты в области медиа, технологий, кибербезопасности, политики, экономики, экологии и т.д.

Программа Евразийского Медиа Форума состоит из трех дней.
Первый день посвящен практическим мастер-классам от ведущих мировых экспертов на такие темы, как:

· «Социальные проекты в Digital: эффективные инструменты и лучшие практики» от продюсера Бексултана Казыбека;

· «Создание видеоматериалов и социального сторителлинга» от автора документального кино Клементина Мальпаса;

· «Почему критическое мышление так важно?» от основателя Macat International Ltd Салаха Халила;

· «Как управлять будущим?» от писателя, режиссера из Кремниевой долины Эндрю Кина;

· «Аудитория СМИ – форматы взаимодействия», спикер Сергей Становкин, преподаватель Европейской академии новостей;

· «Digital me: от привычки сидеть в социальных сетях к слиянию с AI и сингулярности», спикер Евгений Черешнев, визионер и эксперт по Big Data;

· «Социальный маркетинг» от руководителя RedMe Ольги Шаратуты.

Также, в рамках первого дня Форума пройдут традиционные круглые столы, в этом году они посвящены двум актуальным темам: «Новый поворот: как события в Афганистане могут отразиться на центрально-азиатском регионе?» и «СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности».

Во второй день пройдут четыре масштабных сессии:

· «30-летие Независимости Казахстана»;

· «Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального сосуществования»;

· «Много информации – мало правды»;

· «Зеленая стратегия. Еще один последний шанс».

Среди спикеров второго дня: Пятый Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, журналист и ведущая Ксения Собчак, автор документального фильма на Netflix «A Plastic Ocean», собравшего множество наград Джо Ракстон, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения инфекционных заболеваний Михаил Фаворов , а также представители Euronews, Bloomberg, турецкого NTV, Mash, EUObserver и другие.

В третий день Форум ознаменуется обсуждением важных вопросов в рамках четырех сессий:

· «Эпоха раздражения. Кто правит миром?»;

· «Медиа и технологии. Тренды 2021»;

· «Будущее рынка труда и образования»;

· «Мир наступившего будущего».

Среди спикеров в сессиях заключительного дня Форума: шведский экономист и стратегический консультант Кьелл Нордстром, ученый, философ, футуролог, автор бестселлеров, автор термина «виртуальная реальность» Джарон Ланье , 17-летний эксперт Google по машинному обучению, консультирующий инженер-программист IBM Танмай Бакши, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, эксперт в области цифровой революции в Кремниевой долине Эндрю Кин, журналист и создатель термина «подкаст» Бен Хаммерсли, Tik Tok звезда Алина Ким (Хомяк) , создатель человекоподобных роботов Хироси Исигуро, основательBioLink Евгений Черешнев и многие другие.

Форум в этом году пройдет в гибридном формате при участии спикеров как в онлайн формате, так и в офлайн.

На сайте eamedia.org открыта регистрация участников, позволяющая получать информацию о трансляции, спикерах и сессиях. Подробная программа ЕАМФ-2021 также доступна на сайте.

Генеральным партнером ЕАМФ является АО «Самрук-Қазына».

Социальный партнер – Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

Официальный партнер – компания Eurasian Resources Group (ERG).

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