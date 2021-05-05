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    15:35, 05 Май 2021 | GMT +6

    Тимур Абилкасымов назначен советником председателя Агентства РК по регулированию и развитию финрынка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономист Тимур Абилкасымов назначен советником председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт финрегулятора.

    Тимур Абилкасымов будет принимать участие в вопросах, касающихся финансовой стабильности, экономико-математического моделирования, стресс-тестирования банковского сектора и др.

    До назначения Тимур Абилкасымов занимал должность партнера консалтинговой компании ПОО «Radius Advisory Lab», где консультировал коммерческие банки и крупные холдинги Казахстана и Узбекистана по вопросам совершенствования систем управления рисками, корпоративного управления и внедрения стандартов МСФО. Работал в компаниях квазигосударственного сектора и БВУ, является членом Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК.

    Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям «экономика бизнеса» и «экономика государственной политики» в 2011 году, получил степень MBA по специальности «риск-менеджмент» в Лондонской школе бизнеса и финансов. Является обладателем международного сертификата FRM (Financial Risk Manager) от Глобальной Ассоциации профессионалов по управлению рисками. Имеет сертификаты по операционным рискам, Базель III и Data science. Прочие должности: ранее Абилкасымов занимал должность члена совета директоров АО «Казтемиртранс» и «Kazakhstan Energy Reinsurance Company», а также работал старшим преподавателем в КазГЮУ им. М. Нарикбаева по риск-менеджменту.

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