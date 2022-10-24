Тимофей Скатов взлетел в мировом рейтинге АТР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сохранил 38-е место. А вот Тимофей Скатов, благодаря выходу в полуфинал «Челленджера» в Чили, поднялся на 146-ю строчку рейтинга АТР. Cвои позиции в рейтинге улучшили Дмитрий Попко и Бейбит Жукаев.

234 (0). Михаил Кукушкин;

279 (-1). Денис Евсеев;

314 (+1). Дмитрий Попко;

331 (+1). Бейбит Жукаев.

В парном разряде Андрей Голубев расположился на 55-м месте, Александр Недовесов на 63-й позиции, а Григорий Ломакин теперь занимает 212-ю строчку.