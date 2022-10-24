РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:39, 24 Октябрь 2022 | GMT +6

    Тимофей Скатов взлетел в мировом рейтинге АТР

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сохранил 38-е место. А вот Тимофей Скатов, благодаря выходу в полуфинал «Челленджера» в Чили, поднялся на 146-ю строчку рейтинга АТР. Cвои позиции в рейтинге улучшили Дмитрий Попко и Бейбит Жукаев.

    234 (0). Михаил Кукушкин;
    279 (-1). Денис Евсеев;
    314 (+1). Дмитрий Попко;
    331 (+1). Бейбит Жукаев.
    В парном разряде Андрей Голубев расположился на 55-м месте, Александр Недовесов на 63-й позиции, а Григорий Ломакин теперь занимает 212-ю строчку.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!