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Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира в Бразилии
16 Ноября 2021 18:41
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БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира в Бразилии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТФ.
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На старте Скатов оказался сильнее аргентинца Рензо Оливу – 6:3, 7:6.
Тимофей во второй раз в этом году обыгрывает этого соперника, несмотря на то, что тот находится в мировом рейтинге значительно выше него (186-я строчка против 259-й).
Его оппонент по второму кругу определится в матче между Пабло Куэвасом (Уругвай) и Андреа Колларини (Аргентина).
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