Тимофей Скатов вышел во второй круг теннисного турнира в Уругвае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по теннису Тимофей Скатов успешно преодолел первый круг турнира в Уругвае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На старте Тимофей Скатов оказался сильнее Алехандро Табило из Чили. Матч завершился победой Скатова со счетом 6:3, 6:4.

В следующем круге он сыграет с Уго Дельеном из Боливии.