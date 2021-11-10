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Тимофей Скатов вышел во второй круг теннисного турнира в Уругвае
10 Ноября 2021 19:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по теннису Тимофей Скатов успешно преодолел первый круг турнира в Уругвае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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На старте Тимофей Скатов оказался сильнее Алехандро Табило из Чили. Матч завершился победой Скатова со счетом 6:3, 6:4.
В следующем круге он сыграет с Уго Дельеном из Боливии.
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