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Тимофей Скатов вышел во второй круг квалификации Australian Open 2023

9 Января 2023, 15:36
Тимофей Скатов вышел во второй круг квалификации Australian Open 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом круге отборочной сетки казахстанец, занимающий в мировом рейтинге 144-ю строчку Тимофей Скатов, обыграл американца Николаса Морено де Альборан (215 АТР) – 6:3, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

«За выход в финал квалификации Скатов поспорит с чилийцем Николасом Харри. Примечательно, что 4-5 февраля в городе Ла-Серена сборной Казахстана предстоит сыграть в гостях именно против Чили в квалификации «Кубка Дэвиса» и, возможно, мы увидим там как раз-таки противостояние Тимофея и Николаса, но уже на грунтовом покрытии», - отметили в федерации.

Другой казахстанец Михаил Кукушкин начнет свой путь в квалификации с игры против австралийца Джеймса Дакворта.

Фото: ktf.kz



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