Тимофей Скатов вышел во второй финал «Челленджера» в карьере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Тимофей Скатов, занимающий в мировом рейтинге 209-е место, в полуфинале «Челленджера» в Парме нанес поражение итальянцу Джанлуке Магеру (184 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

За полтора часа игры Скатов три раза подал на вылет и три брейка из трех. В финале итальянского турнира казахстанцу предстоит сыграть с победителем матча между чехом Витом Копривой и словаком Йозефом Коваликом.

В этом сезоне Тимофей Скатов показывает стабильную игру, сыграв в четырех полуфиналах турниров серии «Челленджер». В live рейтинге ATP Скатов к сегодняшнему дню уже занимает 174-е место.

Фото: ФТК