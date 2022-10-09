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    02:22, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Тимофей Скатов вышел во второй финал «Челленджера» в карьере

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Тимофей Скатов, занимающий в мировом рейтинге 209-е место, в полуфинале «Челленджера» в Парме нанес поражение итальянцу Джанлуке Магеру (184 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    За полтора часа игры Скатов три раза подал на вылет и три брейка из трех. В финале итальянского турнира казахстанцу предстоит сыграть с победителем матча между чехом Витом Копривой и словаком Йозефом Коваликом.

    В этом сезоне Тимофей Скатов показывает стабильную игру, сыграв в четырех полуфиналах турниров серии «Челленджер». В live рейтинге ATP Скатов к сегодняшнему дню уже занимает 174-е место.

    Фото: ФТК


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