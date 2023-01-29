Тимофей Скатов вышел в третий финал «Челленджера» в карьере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (144 АТР) в полуфинале турнира из серии ATP Challenger Tour в Консепсьоне (Чили) одержал победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой (203 АТР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

Напряженный первый сет завершился со счетом 7:5 в пользу казахстанца. Во второй партии при счете 1:1 Факундо отказался от дальнейшей борьбы, сославшись на травму.

В финале «Челленджера», призовой фонд которого составляет 130 тысяч долларов США, Тимофей сразится с еще одним аргентинцем - обладателем первого номера посева, 76-й ракеткой мира Федерико Корией. Игра начнется 29 января в 19:00 по времени Астаны.

Ранее Тимофей Скатов в четвертьфинале турнира из серии ATP Challenger Tour одержал волевую победу над обладателем второго номера посева, 102-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило 6:4, 3:6, 7:5.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК