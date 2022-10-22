Тимофей Скатов вышел в полуфинал турнира в Чили

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (158-е место в рейтинге ATP) продолжает успешно выступать на турнире в Кокимбо (Чили), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале Скатов встречался с первым сеяным, аргентинцем Федерико Корией (71-е место), и победил его в трех сетах — 6:3, 3:6, 6:4. В полуфинале «челленджера» казахстанец сыграет с еще одним аргентинским теннисистом, Факундо Диасом Акостой (228-е место), который в 1/4 финала взял верх над итальянцем Марко Чеккинато (98-е место).

Призовой фонд турнира в Кокимбо составляет 53 120 долларов. Победитель заработает 7 200 долларов и получит 80 рейтинговых очков.





Фото: olympic.kz







