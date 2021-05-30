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    18:50, 29 Май 2021 | GMT +6

    Тимофей Скатов вышел в полуфинал теннисного турнира в Португалии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов выиграл четвертьфинал турнира в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Скатов вышел в основную сетку одиночного разряда португальского соревнования через квалификационную сетку. И с первого круга начал преподносить сюрпризы: 411-я ракетка планеты из Казахстана на старте взял верх над представителем Нидерландов Игорем Сейслингом.

    Затем, Тимофей обыграл португальца Гонсалу Оливейру – 6:3, 6:1, и пробился в четвертьфинал, где сошёлся с испанцем Николасом Санче-Искердо.

    Первый сет дошел до тай-брейка, где удача улыбнулась казахстанцу – 7:6 (7:4).

    Во второй партии соперники сражались до счета 5:5, где брейк-пойнт удался Санче-Искердо, закрепившему этот успех на своей подаче и взявшему вторую партию со счетом 7:5.

    В решающем третьем сете Тимофей разгромил соперника 6:1. В полуфинале Скатов встретится с 313-й ракеткой планеты датчанином Хольгером Руне.


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