Тимофей Скатов вышел в полуфинал теннисного турнира в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов выиграл четвертьфинал турнира в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Скатов вышел в основную сетку одиночного разряда португальского соревнования через квалификационную сетку. И с первого круга начал преподносить сюрпризы: 411-я ракетка планеты из Казахстана на старте взял верх над представителем Нидерландов Игорем Сейслингом.

Затем, Тимофей обыграл португальца Гонсалу Оливейру – 6:3, 6:1, и пробился в четвертьфинал, где сошёлся с испанцем Николасом Санче-Искердо.

Первый сет дошел до тай-брейка, где удача улыбнулась казахстанцу – 7:6 (7:4).

Во второй партии соперники сражались до счета 5:5, где брейк-пойнт удался Санче-Искердо, закрепившему этот успех на своей подаче и взявшему вторую партию со счетом 7:5.

В решающем третьем сете Тимофей разгромил соперника 6:1. В полуфинале Скатов встретится с 313-й ракеткой планеты датчанином Хольгером Руне.