Тимофей Скатов вышел в полуфинал «Челленджера» в Чили

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тимофей Скатов (144 АТР) в четвертьфинале турнира из серии ATP Challenger Tour в Консепсьоне (Чили) одержал волевую победу над обладателем второго номера посева, 102-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило 6:4, 3:6, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

По ходу матча, продолжавшегося почти 2,5 часа, казахстанец сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов, при этом, проиграв 5 геймов на своей подаче.

За выход в финал Тимофей Скатов поборется с аргентинцем Факундо Диасом Акостой (203 АТР).

Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева в полуфинале турнира серии ITF World Tennis Tour W40 в индийском городе Пуне обыграли россиянку Екатерину Яшину и представительницу Индии Рутуйя Бхосал – 6:4, 2:6, 10:5. Казахстанки в матче за титул сыграют с первыми сеянными соревнования - индианками Анкитой Райна/Пратхана Тхомбаре.

Ранее Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал «Челленджера», одолев колумбийца Николаса Мехию.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК