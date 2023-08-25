Тимофей Скатов вышел в финал квалификации US Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (128-я ракетка мира) провел второй матч квалификации одиночного разряда Открытого чемпионата США (US Open), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



В игре с представителем Италии Раулем Бранкаччио казахстанский спортсмен одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:3. Матч продлился один час и 37 минут.

Во время игры, которая состоялась на стадии полуфинала квалификации, Скатов исполнил одну подачу навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, кроме того казахстанец выиграл десять очков и восемь геймов подряд.

Тимфоей является второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика (27-я ракетка мира).