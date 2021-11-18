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Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Бразилии
18 Ноября 2021 10:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кампинасе (Бразилия) продолжается международный теннисный турнир серии «Челленджер». В турнире принимает участие и казахстанский теннисист Тимофей Скатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
По итогам второго матча, Скатов смог выйти в четвертьфинал финал соревнований. Вторым соперником казахстанца стал Андреа Колларини (Аргентина). Скатов одержал победу со счетом - 7:6, 6:2.
Следующим соперником Скатова станет представитель Бразилии Тияго Монтейро.
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