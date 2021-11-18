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Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Бразилии

18 Ноября 2021 10:03
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Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кампинасе (Бразилия) продолжается международный теннисный турнир серии «Челленджер». В турнире принимает участие и казахстанский теннисист Тимофей Скатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам второго матча, Скатов смог выйти в четвертьфинал финал соревнований. Вторым соперником казахстанца стал Андреа Колларини (Аргентина). Скатов одержал победу со счетом - 7:6, 6:2.

Следующим соперником Скатова станет представитель Бразилии Тияго Монтейро.

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#Спорт   #Теннис  
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