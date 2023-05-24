Тимофей Скатов успешно стартовал на «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (147-я ракетка мира) провел дебютный матч квалификации Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре с канадским теннисистом Габриэлем Диалло (146-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:6. Матч продлился один час и 52 минуты.

Во время игры Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил три двойные ошибки, а также выиграл девять очков и девять геймов подряд.

22-летний Скатов является второй ракеткой страны в мировом рейтинге после Александра Бублика (48-я позиция АТР).