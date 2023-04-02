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    22:52, 01 Апрель 2023 | GMT +6

    Тимофей Скатов стартовал с победы в квалификации турнира в Португалии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (155-е место в рейтинге АТР) победил в первом раунде квалификации турнира в португальском Эшториле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанец встретился с соперником из Болгарии Адрианом Андреевым (197 место в рейтинге). Матч завершился во втором сете при счете 6:1, 3:1 из-за отказа соперника продолжать игру. Встреча длилась один час и две минуты.

    В финальном раунде квалификации Тимофей Скатов сыграет с победителем противостояния между словаком Йозефом Коваликом (153 место в рейтинге) и португальцем Педру Соузой (467 место в рейтинге). Победители финала получат путевку в основную сетку турнира.

    Ранее Тимофей Скатов сыграл второй матч турнира одиночного разряда в Жироне и обыграл сербского теннисиста Мильяна Зекича (214-я ракетка мира). Казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:4. Матч продлился один час и 28 минут.

    Фото: sports.kz


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