Тимофей Скатов снялся с матча по неизвестной причине на турнире во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов не принял участия в первом матче турнира серии «Челленджер» во французском «Бордо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

22-летний Скатов должен был сыграть против французского теннисиста Матиаса Бурка (392-ая ракетка мира) в 14:00 по времени Астаны 16-го мая, но встреча была отменена из-за того, что Тимофей отзаявился с матча по неизвестной причине. Вместо казахстанца Бурк сыграл с соотечественником Кирианом Жаке и потерпел поражение в двух сетах.

Скатов занимает 144-ю позицию рейтинга АТР (теннисистов-профессионалов), что является вторым результатом в стране после Александра Бублика (49-ая позиция).