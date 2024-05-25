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    04:04, 25 Май 2024 | GMT +6

    Тимофей Скатов сыграет в финале «Челленджера» в Германии

    Тимофей Скатов
    Фото: ФТК

    Тимофей Скатов (242 АТР) пробился в финал грунтового турнира серии «Челленджер» с призовым фондом 50 тысяч долларов США в немецком Аугсбурге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В полуфинале казахстанец обыграл немца Даниэля Мазура (310 АТР) со счетом 7:5, 7:5.
    В матче за титул Тимофей встретится с победителем матча между датчанином Элмером Мюлером и итальянцем Риккардо Бонадио. Игра запланирована на 25 мая.

    Это первый финал казахстанца на турнирах ATP Challenger в текущем году.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис Тимофей Скатов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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