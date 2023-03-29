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Тимофей Скатов с разгромом обыграл соперника на турнире в Испании

Малика Сафаргалиева
29 Марта 2023, 19:16
Тимофей Скатов с разгромом обыграл соперника на турнире в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (155-я ракетка мира) сыграл второй матч турнира одиночного разряда в Жироне и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Во встрече с сербским теннисистом Миляном Зекичем (214-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:4. Матч продлился один час и 28 минут.

Во время игры Тимофей Скатов исполнил одну подачу навылет и совершил две двойные ошибки, а также выиграл десять очков и шесть геймов подряд.

22-летний казахстанец на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (48-я позиция).


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