Тимофей Скатов  с победы стартовал на турнире в Чили

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов дебютировал на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в чилийском Кокимбо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с испанским теннисистом Даниэлем Ринконом (461-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Матч продлился один час и 32 минуты.

Во время игры Тимофей (158-я ракетка мира) исполнил одну подачу навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл шесть очков и шесть геймов подряд.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала.

В 1/8 финала чилийского турнира казахстанский теннисист встретится с победителем аргентинцем Николасом Кикером.

В начале октября Скатов выиграл турнир серии «Челленджер» в итальянской Парме и поднялся на 57 строк в рейтинге АТР.





Фото: sports.kz











