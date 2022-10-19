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    21:33, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Тимофей Скатов  с победы стартовал на турнире в Чили

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов дебютировал на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в чилийском Кокимбо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече с испанским теннисистом Даниэлем Ринконом (461-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Матч продлился один час и 32 минуты.

    Во время игры Тимофей (158-я ракетка мира) исполнил одну подачу навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл шесть очков и шесть геймов подряд.

    Встреча проходила на стадии 1/16 финала.

    В 1/8 финала чилийского турнира казахстанский теннисист встретится с победителем аргентинцем Николасом Кикером.

    В начале октября Скатов выиграл турнир серии «Челленджер» в итальянской Парме и поднялся на 57 строк в рейтинге АТР.



    Фото: sports.kz




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