21:33, 18 Октябрь 2022 | GMT +6
Тимофей Скатов с победы стартовал на турнире в Чили
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов дебютировал на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в чилийском Кокимбо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Во встрече с испанским теннисистом Даниэлем Ринконом (461-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Матч продлился один час и 32 минуты.
Во время игры Тимофей (158-я ракетка мира) исполнил одну подачу навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл шесть очков и шесть геймов подряд.
Встреча проходила на стадии 1/16 финала.
В 1/8 финала чилийского турнира казахстанский теннисист встретится с победителем аргентинцем Николасом Кикером.
В начале октября Скатов выиграл турнир серии «Челленджер» в итальянской Парме и поднялся на 57 строк в рейтинге АТР.
Фото: sports.kz